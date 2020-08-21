Simav'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kekliktepe Mahallesi sanayi çarşısı ikinci yol çıkışında, Uşak caddesi üzerinden gelen Ali Osman Y.'nin kullandığı (21) 43 KT 225 plakalı motosiklet ile Sanayi çarşısından Uşak caddesine çıkış yapan Nevzat G.'nin (55) kullandığı 34 SC 9896 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ali Osman Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince yaralı motosiklet sürücüsüne ambulans içinde ilk müdahale yapılarak, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.