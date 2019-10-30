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Simav'da traktör kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Küplüce köyünde meydana gelen kazada Nurullah Gürpınar (55) adlı kişinin traktörün altında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Küplüce köyünde meydana gelen kazada Nurullah Gürpınar (55) adlı kişinin traktörün altında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.


Küplüce Köyü Muhtarı Özer Madak, kayınbabasının odun getirmek üzere, köyün şahma mevkiinde, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildiğini ve Nurullah Gürpınarın hayatını kaybettiğini belirtti. Hayatını kaybeden Gürpınar'ın Küplüce Kabristanında toprağa verildi.

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