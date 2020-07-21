Simav'da üst yapı çalışmaları

Kütahya'nın Simav ilçesindeki köylerde yapılan, üst yapı ve kilit taş döşeme işlerinin devam ettiği bildirildi.

Beyce köydeki alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan yolları, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat yerinde inceledi. İl Genel Meclisi Üyeleriyle, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hicret Kahraman Kaymak ve Yönetim Kurulu üyesi Veysel Nergis'inde bulunduğu inceleme sırasında Başkan Kulat, köylerde başlatılan üst yapı çalışmalarının yanı sıra öncelikli bölgelerdeki yol ve onarım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Kulat, ”İlçe merkezimiz ve köylerimizdeki üst yapı çalışmalarını sabırla bekleyen ve desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şehrimizde oluşan aksaklıkları giderip, günün şartlarına uygun bir görünüme kavuşturmak için sürdürdüğümüz çalışmalar hızla devam etmektedir. Hedefimiz, alt yapısı tamamlanmış ve üst yapıda sorunu olmayan bir şehre kavuşmaktır” dedi.