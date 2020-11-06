Simav'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı konusunda bilgi edinilen araç durdurularak, içinde bulunan şüpheliler M.A. ve H.A. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların çelişkili beyanları nedeniyle alınan arama kararıyla araçları ve Gediz'de bulunan adresleri arandı. M.A. isimli şahsın ikametinde saksıya ekili üç kök esrar ele geçirildi, H.A'nın ikametinde BONG diye tabir edilen 1 şişe, kavanoz içinde muhafaza edilen gazete kağıtlarına sarılı toplamda 6 parça olan yaklaşık 40 gram esrar maddesi, bir poşet içinde bulunan tütün – esrar karışımı bir madde ile ruhsatsız kurusıkı silah ele geçirildi. H.A. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.