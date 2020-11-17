İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simav'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, güvenlik uygulamaları kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş denetimleri yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, güvenlik uygulamaları kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş denetimleri yapıldı.


Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis bölgesinde yapılan ilk denetimde bong diye tabir edilen kullanılmış bir şişe ve 1 adet tüfek ele geçirildi, 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. İkinci denetimde bong diye tabir edilen bir şişe, 3 kök kenevir, 40 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi, 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Üçüncü denetimde şüpheli olarak durdurulan bir araçta 20 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.


Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki asayiş denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.