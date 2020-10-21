İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simav'da uyuşturucu ve uyarıcı madde operasyonu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, uyuşturucu uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, uyuşturucu uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eynal Kaplıcaları yolu üzerinde şüpheli bir araçta yaptıkları aramada, İ.A. isimli şahıs 150 gram esrar maddesi ile yakalandı. Şahsın Adli makamlara teslim edildiği ve gözaltına alındığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.