Simav'da yağlık ayçiçeği projesinde hasat dönemi başladı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, “ Kaliteli ve yüksek verimli tohumlar yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığımız bütçesinden hibe edilmek üzere yüzde 25 çiftçi katkısı alınarak üreticilerimize dağıtıldı. Mayıs-Haziran aylarında ekimi yapılan yağlık ayçiçeklerinden dekardan yaklaşık 250-300 kilogram ortalama verim bekliyoruz. Bugünlerde biçerdöverle hasat başladı. Tohum dağıtımından itibaren ekimde ve zararlılarla mücadele aşamasında üreticilerimize destek olmaya devam ettik. Bilindiği gibi bu yıl çayır tırtılı zararlısı ilçemizde de görüldü. Üreticilerimize İl Özel İdaresi bütçesinden ilaç alarak ücretsiz ilaç vermek suretiyle mücadele ettik ve oldukça başarılı olduk. Yaptığımız incelemeler neticesinde ve üreticilerimizle yapılan görüşmelerde verdiğimiz tohumlardan oldukça iyi verim aldıklarını ve projeden çok memnun olduklarını görüyoruz. Yaklaşık 2-3 hafta boyunca ayçiçeği hasadı devam edecektir. Tarım Kredi Kooperatifinin de çiftçimizin ürünlerini iyi fiyata alacağının haberini almış bulunmaktayız. Çitgöl, Naşa, Demirciköy, Güney Kasabaları, Gölköy, Boğazköy, Eğirler, Kiçir, Kestel, Boğazköy, Aksaz gibi köylerde uygulanan projemiz ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum.' dedi.