Simav'da yapılan Türk Okçuluğu Yarışmalarına Gedizli sporcular damga vurdu

Kütahya'nın Simav İlçesinde yapılan Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmalarına Gedizli sporcular damga vurdu.

Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Gediz Kaymakamlığı, Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Simav Belediyesi, Simav Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü , Simav Geleneksel Okçuluk spor kulübü işbirliği ile düzenlenen okçuluk turnuvasında Gedizli okçular takım halinde birinci oldu.

Yapılan Türk Okçuluğu yarışmasında antrenör Süleyman Akif Ünlü tarafından yetiştirilen Gedizli öğrencilerden 8-11 yaş gurubunda Semra Cangür birinci, Fadik Mine Arıgül İkinci, Betül Ezman üçüncü oldu. 8-11 yaş erkeklerde Mehmet Akif Özer birinci olurken, 12-15 yaş gurubu kızlarda Tuna Ünver ikinci, Hatice Akyün üçüncü oldu. son olarak 12-15 yaş erkeklerde Himmet Aydoğan birinci, Ali Ege Mert üçüncü olarak Gediz gurubuna kupayı getirdiler.

Türk Okçuluğu yarışmalarında ödül almayı hak kazanan sporcuların ödüllerini Kütahya Valisi Ali Çelik, Milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Erbaş ve İl Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Ünal tarafından verildi.