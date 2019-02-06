Simav'da ‘Yaya Öncelikli Trafik Uygulaması'

Kütahya'nın Simav ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşması amacıyla uygulama çalışmaları yapıldı. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, Belediye Başkanı Süleyman Özkan ve trafik ekiplerinin katıldığı uygulama ilçe merkezinin 7 değişik noktasında gerçekleştirildi.

Simav Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu önündeki yaya geçidinde, öğrenci, öğretmen ve velilerle yapılan yaya geçidi uygulamasında basın açıklaması yapan Kaymakam Halim, Öğrencilerle birlikte uygulamalı bir eğitim gerçekleştirdiğini ifade etti. Halim “ Bu bir farkındalık yaratma çabasıdır.İçişleri Bakanlığımızın öncüğünde 2019 yılı, yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edildi. Maalesef her yıl ülkemizdeki trafik kazalarında bin 700 yayamız hayatını kaybediyor. Buradan yola çıkan İçişleri Bakanlığı, yayaların trafik güvenliğini sağlamak üzere yaya öncelikli trafik yılı ilan etti” dedi.

Çevre yolu üzerindeki sanayi çarşısı üst geçidini kullanan yayalardan Ahmet Dikmen(31) “Biz sanayi çarşısından çıktıktan sonra yaya üst geçidini kullanıyoruz, öncelik yayanın” dedi.

Sanayi esnafı ile konuşan Kaymakam Halim, Kaldırımda geçmek üzere bir yaya gören aracın, durup yayaya yol vermesi gerektiğini belirtti. Halim “ İlk geçiş hakkını yayaya vermeyen araç sürücüsü para cezası ile karşılaşacak” dedi

Yay geçidinde uygulama yapan trafik ekiplerine, bir kural olduğun bildiğini söyleyen Bayram Yılmaz, tüm sürücülerin daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yaya geçitlerinden geçen yayalara öncelik verilmesi konusunda uyarılan sürücü Kevser Yılmaz, yaya geçidinde yavaşladığını ve öncelikli olarak yaşlılara, yayalara yol verdiğini söyledi.

İlçe merkezinde trafik lambası olmayan kavşakların giriş ve çıkışlarında önceliğin yayalarda olduğunu söyleyen Kaymakam Halim “ Okul geçitlerinde de öncelik yayaların. Araç sürücüleri, belirtilen noktalara yaklaşırken yavaşlayacaklar. Trafik polisinin uyarısıyla araç sürücüsü yavaşladı ve öğrencileri görünce durdu, öğrenciler de güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçti. Araç sürücülerimiz bu noktalarda, karşıdan karşıya geçmek üzere olan bir yaya fark ederse, ilk geçiş hakkının yayalarda olduğunu bilecek. Biz de uygulamalı olarak gösterdik. Değerli basın mensuplarımıza da, bu etkinliğe katılıp, büyük kitlelere ulaşmasında yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz” dedi.