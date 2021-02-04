İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simav'da yeni jeotermal sahası arama çalışması

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’da, Belediye Başkanlığı tarafından yeni jeotermal sahası arama, geliştirme, iyileştirme ile verimliliği artırma çalışmaları başlatıldı.

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'da, Belediye Başkanlığı tarafından yeni jeotermal sahası arama, geliştirme, iyileştirme ile verimliliği artırma çalışmaları başlatıldı.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, jeotermal kaynak elde etme amacına yönelik çalışmaların, arama-araştırma, işletme ve geliştirme ile izleme, kontrol ve denetim süreçleri olarak değerlendirileceğini belirtti. Başkan Biçer “ Maden Teknik Arama (MTA) Jeoloji Etütleri Daire Başkanı İsmail Kara'nın makamında, MTA Jeoloji Mühendisleri Nilgün Doğdu ve Dr. Oktay Çelmen, Simav Belediyesi Su İşleri Müdürü Mehmet Pınar, Simav Belediyesi Jeotermal Teknik Nezaretçisi Jeoloji Mühendisi İsmail Uğurlutiryaki ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Simav'da jeotermal sahası arama, geliştirme, iyileştirme ve verimlilik artışı ile ilgili konuların görüşülmesinden sonra yapılacak çalışmaların, bereketli sonuçlanacağı yönündeki tahminler bizleri umutlandırdı” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.