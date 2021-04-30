Simav'da yeni termal kaynak suyu sevinci

Kütahya'nın Simav ilçesinde, jeotermale dayalı organize sera bölgesi için yapılan sondaj çalışmalarından sevindirici haber geldi. Naşa bölgesinde MTA tarafından yapılan sondaj çalışmasında, 80 litre debide 55 derecelik sıcak suyun çıktığı bildirildi.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, MTA tarafından açılan yeni sıcak su kuyusuna ilave olarak 3 kuyu daha açılacağını belirtti. Başkan Kulat, “Simav'da kuracağımız jeotermal organize sanayi bölgesi için Naşa beldesinde yapılan sondaj çalışmaları sonrası 55 derece ve 80 litre debide termal sıcak su bulundu. Bugüne kadar Kütahya'daki en yüksek debideki sıcak su olma özelliğine sahip olan su, bir pompaya ihtiyaç duymadan kuyu artezyen olarak çıkıyor. Kütahya İl Özel İdaresi tarafından açtırılan sıcak su kuyusuna ilave olarak, sondaj çalışmalarına devam edilecek. Projenin tamamlanmasından sonra, hem ülke hem de ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.