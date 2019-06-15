Simav'da YKS heyecanı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2 bin 115 kişi katıldı.

Alınan bilgiye göre, geçen yıl Simav'da yapılan temel yetenek sınavında sayının bin 876 iken, bu yıl 239 kişilik bir artış göstererek 2 bin 115 oldu. Simav YKS Koordinatörlüğü'nde yapılan sınavlar, 3 oturum şeklinde gerçekleşiyor. 1'inci oturum (TYT) temel yeterlilik testine 2 bin 115 kişi, 2'inci oturum (AYT) alan yeterlilik testine bin 665 kişi, ve 3'üncü oturumdaki (YDT) yabancı dil testine de 70 kişi katıldı.

Yükseköğretim sınavı girmek için sınav merkezine gelen İsmail Cura, "Yükseköğretim kurumları sınavının Simav'da olması bizim için büyük bir avantaj, çünkü evlerimizden kalkıp ulaşım sıkıntısı olmadan sınav merkezine geliyoruz” dedi.

Manisa'nın Demirci ilçesinden yükseköğretim sınavına kızını getirdiğini söyleyen Havva Darıcı (45) “ Simav bize yakın olduğu için çok iyi oldu” dedi.

Kızı Zeliha Darıcı'yı Demirci'den sınava getiren Güngör Darıcı, "Çok memnun olduk, yakın olması bize avantaj sağladı. Okulun bulunduğu yer çok sakin, inşallah bütün öğrenciler başarılı olur, herkesin yüzü güler” diye konuştu.

Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rümeysa Değmen, “Sınavın Simav'da yapılması bizim için çok büyük bir avantaj, güzel bir şekilde kahvaltımızı yapıp sınava geldik. Okulun başladığı tarihten bu yana tekrarlarımı yaptım, konularımı dinledim, bol bol soru çözerek sınava hazırlandım” şeklinde konuştu.

Öğrenci velisi İbrahim Değmen “ Simav'ımızda üniversite sınavının yapılması bizim ve Simav'da yaşayan vatandaşlarımız için çok önemlidir. Yetkililere teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyoruz” diye konuştu.

YKS'nın Simav'da yapılmasından memnun olduğunu belirten Özden Demir “ Çocuklarımız yataklarından kalktığı gibi, evimizden çok yakın bir mesafede sınava yetişebildik. Vesile olanlardan Allah razı olsun” dedi.

Kardeşi Muhammed Özdinç'ini Sınav'a getiren Firdevs Özdinç Yasin-i şerifi okuyup dua ettiğini belirterek “ Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu sınavın Simav'da yapılması bizim için çok kolaylık oldu. Vesile olanlardan Allah razı olsun, hepsine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.