Simav'da YKS heyecanı

Kütahya'nın Simav ilçesinde 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı, (YKS) 309 öğretmenin görev aldığı 6 okulda 2 bin 326 öğrencinin katılımıyla sorunsuz bir şekilde başladığı bildirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) İlçe Koordinatörü Murat Doç.Dr. Murat Özalp, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladığını belirterek, öğrencilere TYT Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 sorunun yöneltildiğini ifade etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) İlçe Koordinasyon Kurulu Başkanı Kaymakam Türker Çağatay Halim, Simav ilçe merkezinde gerçekleştirilen 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın, Simav Teknoloji Fakültesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gülizar Eren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Osmanbey Ortaokulu, Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi ve Simav Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 6 okulda yapıldığını belirterek, bu okullarda 309 öğretmene görev verildiğini, Simav ve çevre ilçelerden 2 bin 326 öğrencinin sınava girdiğini, bunlardan 2 aday için özel sınıf açıldığını ifade etti.

"Biri pozitif, diğeri temaslı olan iki aday için iki ayrı sınıf ayrıldı"

Kaymakam Halim, “İlçemizde yapılan YKS ile ilgili tüm tedbirleri aldık. İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne 26 Haziran Cumartesi günü 07.00 – 17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00 – 15.30 saatleri arasında açık bulunması talimatını verdik. Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler için 05.00 – 19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı duyurusu yapıldı. Kırtasiyeler ve fotoğrafçılar 07.00 – 18.00 saatleri arasında açık kalmaları hususunda bilgilendirildi. Covid -19 tedbirleri alındı. Biri pozitif, diğeri temaslı olan iki aday için iki ayrı sınıf ayrıldı” dedi.

Kızını ikinci kez sınava getiren Nihal ülken, geçtiğimiz yıl kızının tercih yapmadığını belirterek, emek veren tüm öğrencilere başarılar diledi.

Sınava son anda yetişen Mert Kurnaz, herkese başarılar diledi ve sınava alındı.

Simav Anadolu Lisesinde, saat 10.00'dan sonra sınava gelen iki aday, sınava alınmadı.