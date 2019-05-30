Simav'da YKS koordinasyon kurulu toplantısı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, bin 876 katılımla ilk kez 2018'de yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikincisinin bu yıl 2 bin 115 katılımla yapılacağı bildirildi.

Sınav Koordinasyon Kurulunun ilk toplantısına Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Sınav Koordinatörü Doç. Dr. Murat Özalp, Belediye Başkanı Adil Biçer, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Nüfus Müdürü Lokman Karagöz, Sınav Koordinatör Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Ferhat Yıldırım ve Fakülte Sekreteri Hakkı Aktürk katıldı.

Koordinasyon toplantısında birimlerin sınav öncesi, sınav anı ve sonrasındaki sorumluluk alanlarının belirlenmesi konuları ele alındı. Sınav Koordinatörü Doç. Dr. Murat Özalp, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) Simav için büyük bir avantaj olduğunu ifade etti. Özalp “Yükseköğretime Geçiş Sınavının ilkini geçen yıl yapmıştık. Bu sene ikincisini gerçekleştireceğiz. Sınavla ilgili gerekli tedbir ve önlemleri aldık, Simav bu sınava hazır. Geçen yıl temel yetenek sınavında sayımız bin 876 idi, bu yıl 300 kişilik bir artış göstererek 2 bin 115 oldu. Koordinatörlüğümüzde sınavlar 3 oturum şeklinde gerçekleşecek, temel yeterlilik testi, alan yeterlilik testi ve 3'üncü oturumda yabancı dil testi. En fazla sınava giren öğrenci temel yetenek testinde oluyor. Bu sayı geçen yıl bin 876 iken, bu yıl 2 bin 115 olarak gerçekleşecek. Bu rakam ilçemiz koşullarına göre ciddi bir artış olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınavın Simav'da yapılması, ilk başlarda dezavantaj gibi görünse de, avantaja dönüşmesi bakımından, ilçedeki kurum ve kuruluşlardan çok büyük destek aldık. İlçemizdeki tüm okullar yenilendi, sıraları pırıl pırıl tertemiz, bunlar önemli avantajlardır. İlçemizdeki en uzak noktaya 15 dakikada ulaşılabiliyor. Büyük şehirlerde sınav öncesi 2-3 saat yol giden öğrenciler yıpranıyor. Bunun dışında Simav iklim olarak da serin” dedi.

Sınav Koordinatör Yardımcısı Dr. Ferhat Yıldırım, ilçenin coğrafi konum olarak dört tarafı dağlarla ve ormanlarla çevrili harika bir yede olduğunu belirtti. Yıldırım “Bu coğrafya içindeki yenilenen okullarımız çok iyi durumda. Özellikle üniversitemiz ve fakültemiz bünyesinde yapılan sınavlarda sabah camların açık olduğu zaman, öğrenciler kuş sesleri eşliğinde sınav olabilmekte, bir huzur ortamı var. Sessiz sakin bir ortamda konsantreleri çok yüksek, bu şekilde başarı seviyelerinin artacağını düşünmekteyiz" diye konuştu.