Simav'da yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, sabah başlayan yağmurun ardından yoğun kar yağışı başladı. İlçe merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı.

Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sebebiyle Kütahya Valiliği tarafından “Bugün öğlen saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 16.01.2019 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir” şeklindeki duyuru, Simav Belediyesi tarafından ilan edildi. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 16.01.2019 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacağı de kamuoyuna duyuruldu.

Alınan bilgiye göre, Simav ilçesinin dağlık kesimlerdeki karla kaplı yollarda, Karayolları ekipleri tarafından tuzlama ve kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Simav – Dağardı yolu ile Simav – Emet yollarında ulaşımın güçlükle sağlandığı belirtildi.