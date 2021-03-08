Simav'da yol düzenlemeleri

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yapılması planlanan yol düzenleme çalışmaları için, Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürlüğü'ne taleplerin iletildiği bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçe merkezinde ihtiyaç duyulan yol düzenleme çalışmaları için proje hazırlıklarının devam ettiğini belirtti. Başkan Biçer, “Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel'i ziyaret ederek, sanayi çarşısı ile Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi arasında yapılacak olan alt geçit, 101 evler mahallesi üst geçit, Eynal Kaplıcaları kavşağı yapımı, Yeşilköy kavşağı peyzaj düzenlemesi, Muradınlar Mahallesi-Üniversite-TOKİ yollarının yapımı ve Dağardı yolunun yapımı ile ilgili taleplerimizi ilettik. İlçemiz adına olumlu bir görüşme oldu” dedi.