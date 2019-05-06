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Simav'daki camilerde Ramazan temizliği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Temizlik Ekibi tarafından cami ve mescitlerde temizlik çalışması yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Temizlik Ekibi tarafından cami ve mescitlerde temizlik çalışması yapıldı.


On bir ayın sultanı Ramazan ayında, vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadet yapabilmeleri için hijyen şartlarına uygun temizlik çalışmaları yapılıyor. Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, geleneksel olarak her yıl yapılan cami ve mescitlerdeki temizlik çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti. Biçer, ihtiyaç halinde Ramazan ayı boyunca temizlik çalışmalarına devam edileceğini belirterek, halılara gül suyu döktüklerini söyledi.

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