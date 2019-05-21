Simav'daki engelli vatandaşlar iftarda buluştu

Kütahya'nın Simav ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan destek alanlarla, ‘Engelliler Derneği'ne üye olan vatandaşlar ile aileleri iftarda buluştu.

Eynal Kaplıcaları Firuze salonunda düzenlenen iftar yemeğine, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Çetin Balamur, SENGEL Derneği Başkanı Canan Yıldırım Ceylan ve engelli vatandaşlarla aileleri katıldı.

İftar yemeği öncesinde selamlama konuşması yapan Başkan Biçer, iftar yemeğine katılan engelli vatandaşlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.