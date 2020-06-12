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Simav'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kütahya’nın Simav ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde 686 gram esrar maddesiyle yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde 686 gram esrar maddesiyle yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen S.T. (24), Ş.T. (18) ve A.D.'yi (19) takibe aldı. 3 şüphelinin otomobille ilçeye geldiğini tespit eden ekipler, harekete geçti. Beyce Bavşağı'ndaki kontrol noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 686 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.T. ve S.T. çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticari' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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