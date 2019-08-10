Simav'daki yaz Kur'an kurslarında mezuniyet coşkusu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, okulların tatil olmasının ardından 17 Haziran 2017 tarihinde başlayan yaz Kur’an kursları, Kurban Bayramı öncesi sona erdi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, okulların tatil olmasının ardından 17 Haziran 2017 tarihinde başlayan yaz Kur'an kursları, Kurban Bayramı öncesi sona erdi. Yaz tatili boyunca ilçe genelindeki camilerde Kur'an eğitimi alan 140 öğrenci, kursun son gününde Karşıyaka seyir terasındaki mezuniyet etkinliğinde buluştu. Etkinliğe , Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, din eğitimi görevlileri, öğrenciler ile velileri katıldı.
Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Kur'an-Kerim eğitimi alan öğrencilere başarılar dileyip, eğitim veren din görevlilerine de teşekkür etti.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “Kur'an-ı Kerim eğitimi alan çocuklarımızı mezuniyet gününde, yeni hizmete açtığımız Karşıyaka seyir terasında misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Kur'an-ı anlayıp yaşamalarını ve eğitim hayatlarında başarılı olmalarını dilerim” dedi.(MEİ-EFE)