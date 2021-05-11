Simav'dan İsrail'e protesto

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı hukuksuz müdahaleler protesto edildi.

İsrail'in Filistinlilere saldırısı Simav'daki sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından protesto edildi. Grup adına yapılan açıklamada, "Kim hangi kararı alırsa alsın Filistin ve Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs Filistin'in başkenti, Mescid-i Aksa Müslümanların kutsal mekanıdır. İsrail'in bu ihlalleri, uluslararası yargının ve özellikle uluslararası ceza mahkemesindeki suçlar kapsamına girmektedir. İsrail, bu hukuk tanımaz işlemlerinden dolayı, uluslar arası ceza mahkemesinde yargılanmalıdır” denildi.

Cumhuriyet meydanında pandemi kuralları dikkate alınarak vatandaşların da katıldığı eylemde Türk bayrağı ve Filistin bayrağı açılan izinli protesto gösterisinde, tekbirler getirilerek “Kahrolsun İsrail” sloganları atıldı.