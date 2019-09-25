Simav'ın 2 önemli projesi kurula sunuldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, iki yıl önce başlatılan kültür ve turizm projeleri, Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından Tarihi Kentler Birliği Toplantısı'nda kurula sunuldu.

Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, “ İstanbul'da yapılan Tarihi Kentler Birliği toplantısına katılarak, ilçemizdeki Babukbey Hamamı ve Mozaikli ev ile ilgili projelerimizi kurula sunduk. Daha sonra Simav'daki tarih, kültür, turizm ve ticari alanlarda yapmayı düşündüğümüz projeler hakkında bilgi alış verişinde bulunmak üzere Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Snedgaard Galskjot ile bir araya geldik. Verimli geçen her iki toplantının ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.