Simav'ın 4 beldesinde eğitim-öğretine 14 ara verildi

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa, Çitgöl, Kuşu ve Güney beldelerinde, Korona virüs (Covid-19) artışı nedeniyle yüz yüze eğitim-öğretime 14 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Simav İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamada, Naşa, Çitgöl, Kuşu ve Güney beldelerinde çok sayıda Koronavirüs (Covid-19) vaka oluşu, vaka sayısının çok sayıda temaslısı oluşu nedeniyle, vakanın artmak eğiliminde olduğu gerekçesiyle okulların 14 gün açılmayacağı, anasınıfları, İlkokul, Ortaokul ve Kuşu Çok Programlı Lisesi'nde 14 gün süreli eğitime ara verileceği belirtildi.