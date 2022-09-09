İhlas Haber Ajansı

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Simav'ın birinci basamak sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, Fatih Aile Sağlığı Merkezi, 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ziyaret edilerek yerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, Fatih Aile Sağlığı Merkezi, 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ziyaret edilerek yerinde değerlendirmelerde bulunuldu.


Ziyaretlerde sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlar ve sağlık çalışanlarıyla sohbet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek kolaylıklar diledi.

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