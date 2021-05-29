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Simav'ın caddeleri şantiyeye döndü

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları, ilçenin dört bir yanında devam ediyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları, ilçenin dört bir yanında devam ediyor.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Hisardı Mahallesi'ndeki yol bakım çalışmalarının yanı sıra, prestij cadde uygulamalarının da devam ettiğini ifade etti.


Başkan Biçer, “İlçemizin Hisarardı mahallesi Fikret Deniz caddesinde yapılan çalışmaları, Başkan Yardımcılarımız Fatih Kalay ve Ahmet Sönmez ile birlikte yerinde inceledik. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından, ilçemizin dört bir yanında bozulan kilit taşı döşeli yollarda düzeltme çalışmaları yapılıyor. Simav ilçesine hayat katacak olan sağlıklı altyapı ve üstyapı çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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