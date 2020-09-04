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Simav'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Kütahya’nın Simav ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü, Belediye Meydanı’ndaki etkinlikle kutlandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, Belediye Meydanı'ndaki etkinlikle kutlandı.


Tüm dünyada görülen pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen kutlama törenine, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve protokol üyeleri katıldı.


İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından bir konuşma yapan Başkan Biçer “ Simav, Milli Mücadelenin her aşamasında önemli bir yer almıştır. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgal edilmesinden hemen sonra Simavlılar tepkilerini koymuşlar ve vakit kaybetmeden bu işgali protesto eden telgraflar göndermişlerdir. Uzun savaşların getirdiği yokluk yıllarının yanı sıra, bir de 1912 yılındaki yangında büyük bölümü yanan Simav'ın tüm fertleri vatanın kurtuluşu için bütün varlıklarını ortaya koymuşlar, Simavlılar cepheden cepheye koşmuşlardır. Vatan sevgisi, Kuvayi Milliye ve efelik ruhuyla bezenmiş olan Simavlıların kurtuluş gününü kutluyorum” dedi.

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