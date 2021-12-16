İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Simav'ın genç erkek futbol takımı il şampiyonu oldu

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi’nin genç erkek futbol takımı Kütahya il birincisi oldu.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nin genç erkek futbol takımı Kütahya il birincisi oldu.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nin genç erkek futbol takımının grup müsabakalarında Kütahya ilini temsil edeceğini belirtti. Sapmaz, “İl şampiyonu olan genç erkek futbol takımı sporcularını, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Murat Koçak'ı ve Okul Müdürü Hüseyin Çapar'ı tebrik ediyor, sürdürülebilir başarılar diliyoruz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.