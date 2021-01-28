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Simav'ın Hacıhüseyinefendi köyü karantinaya alındı

Kütahya’nın Simav ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 158 nüfuslu Hacıhüseyinefendi köyünün, Koronavirüs (Covid – 19) 6 pozitif vaka ve 31 kişinin temaslı olması sebebiyle karantina altına alındığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 158 nüfuslu Hacıhüseyinefendi köyünün, Koronavirüs (Covid – 19) 6 pozitif vaka ve 31 kişinin temaslı olması sebebiyle karantina altına alındığı bildirildi.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 25.01.2021 tarihindeki kararına göre, Hacıhüseyinefendi köyünde tespit edilen 6 Koronavirüs (Covid-19) pozitif vaka ile 31 kişinin temaslı olması nedeniyle, bireysel izolasyon yeterli olmayacağı için, Hacımustafaefendi bağlısı hariç karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar, kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 7 gün süre ile yasaklandı. Aile hekimi tarafından verilen mobil sağlık hizmetleri ertelendi.


Hacıhüseyinefendi köyünde karantina kuralına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında, İl İdaresi Kanunu'nun 66'ıncı maddesi ve Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı bildirilirken, köy sakinlerince 112 hattına bildirilen ihtiyaçlar ilgili kurumlarca karşılanacak.

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