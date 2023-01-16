Simav'ın "Kös oyunu" artık Kütahya'nın kültürel miras unsuru

Simav'ın Demirci beldesi ve komşu köylerinde geleneksel Türk zeka ve strateji oyunlarından biri olarak oynanan, " Kös oyunu" Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu 'Kültürel Miras Unsuru' olarak ilan edildi.

Kütahya Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kütahya'da köklü bir geçmişe sahip olan geleneksel strateji ve zeka oyunlarından "Kös oyunu" ile ilgili gerçekleştirilen çalışmanın Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Komisyonu tarafından kabul edildiği, Ulusal Envanter Listesi'ne kaydedilerek, Kütahya'nın Kültürel Miras Unsuru olarak ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Başta Simav Demirci Belde halkı olmak üzere, çalışmalarımıza katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarız. " denildi.

“Kös oyunu”

Kütahya'nın Simav ilçesi, Demirci Beldesi ve komşu köylerinde oynanan, geleneksel Türk zeka ve strateji oyunlarından biri olan “Kös oyunu”; Sarıkeçeli ve Karakeçeli yörüklerinden günümüze kadar gelen kültürel bir mirastır.