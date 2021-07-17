İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simav'ın köy yolları beton asfaltla kaplanıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gökçeler ile Söğüt köyü arası yolda beton asfalt çalışmaları başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Gökçeler ile Söğüt köyü arası yolda beton asfalt çalışmaları başlatıldı. 7 kilometrelik beton asfalt yolun, 2 milyon TL maliyetli olduğu bildirildi.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2020 yılında ilçeye bağlı Mamak köyü yolunda ilk kez uygulanan beton yoldan beklenen verimin alındığını ifade etti. Kaymakam Halim “ 2021 yılında 7 kilometre olarak Söğüt köy yolu da beton asfalt yapılıyor. 2 milyon TL maliyetli olan yolun alt yapısı hazırlandı. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.