Simav'ın Ortaca köyü karantinaya alındı

Kütahya'nın Simav ilçesine 34 kilometre uzaklıkta bulunan, 210 kişinin yaşadığı 86 hanelik Ortaca köyünün Korovvirüs (Kovid-19) pozitif vakalar sebebiyle karantina altına alındığı bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 31.08.2020 tarihindeki kararına göre, Ortaca köyünde tespit edilen Koronavirüs (Kovid – 19) pozitif vakalar nedeniyle, bireysel izolasyon yeterli olmayacağı için karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar, kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 14 gün süre ile yasaklandı. Aile hekimi tarafından verilen mobil sağlık hizmetleri ertelendi.

Ortaca köyünde karantina kuralına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında, İl İdaresi Kanunu'nun 66'ıncı maddesi ve Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı bildirilirken, köy sakinlerince 112 hattına bildirilen ihtiyaçlar ilgili kurumlarca karşılanacak.