Simav'ın TEMA dedesi Ömer Önder anısına hatıra ormanı

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'na (TEMA) 28 yıl hizmet eden 'Simav'ın TEMA dedesi' merhum Ömer Önder'in adının verildiği hatıra ormanına 280 adet sedir fidanı dikildi.

TEMA Vakfı Simav Temsilcisi Gönül Edev Pak, hayatının doğaya adamış Ömer Önder'in anısına oluşturulan hatıra ormanı için destek olanlara teşekkür etti. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) işbirliğiyle düzenlenen fidan dikimi etkinliğine; Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, TEMA Vakfı Simav Temsilcisi Gönül Edev Pak, Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, Simav Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr. Alaattin Kaçal ve TEMA gönüllüleri katıldı.