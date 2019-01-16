Simavlı atlet Antalya'da Türkiye şampiyonu oldu

15 Ocak 2019 tarihinde Antalya'da yapılan okullar arası kros Türkiye Şampiyonası'na Simavlı atletler damgasını vurdu. Simav Belediyesi Antrenörü Yıldıray Kaya tarafından hazırlanan, Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Ata, genç bayanlar 3 bin metre Türkiye şampiyonu, Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Güney, genç bayanlar 3 bin metre 3'üncüsü olurken, Harun Şimşek, genç erkekler 5 bin metre 12'incisi, Enes Onur, yıldız erkekler 3 bin metre 15'incisi oldu.

Simav belediyesi Antrenörü Yıldıray Kaya “ Şükürler olsun bir finali daha madalya ile taçlandırdık. Başarımıza maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'e Simav Belediye Başkanlığı'na, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, öğrencilerimizin okul müdürlüklerine, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne Kazcıoğlu Spor Kulübü'ne ve sporcularımızın velilerine teşekkür ediyoruz. Hedefimiz, hafta sonu İstanbul'da yapılacak olan U16 Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanmak” diye konuştu.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, yarışın uzun ve zorlu olduğunu, gençlerin yılmayıp başardıklarını ifade ederek, başarılarının devamını diledi.