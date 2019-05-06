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Simavlı atletin hedefi Türkiye şampiyonası

Kütahya’nın Simav Osmanbey Ortaokulu öğrencisi ve Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü sporcusu Enes Onur, atletizmde en iyi dereceyi elde ederek şampiyon oldu.

Kütahya'nın Simav Osmanbey Ortaokulu öğrencisi ve Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü sporcusu Enes Onur, atletizmde en iyi dereceyi elde ederek şampiyon oldu.


Denizli'de yapılan okullar arası puanlı atletizm grup müsabakasında 6.13.97'lik dereceyle şampiyon olan Onur, büyük başarı elde etti. Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, ilçenin spor başarılarını yükseltenlerle bu alanda emek harcayanların, Simav tarihinde önemli bir yeri olacağını ifade etti. Sapmaz “Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü sporcusu Enes Onur, 2018–2019 öğretim yılı okul sporlarının Denizli'de yapılan puanlı atletizm grup müsabakasında, 6.13.97'lik derecesiyle birinci oldu. Sporcumuzu, öğretmen ve antrenörünü, spor kulübünü ve ailesini tebrik ediyor, sürdürülebilir başarılar diliyoruz. Özek sektör ve kamunun spora katkı ve desteği, o bir gencin başarılı geleceğine sıcak bir dokunuştur” dedi.

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