İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Simavlı atletler "Bölgesel Kros Ligi"nde ikinci oldu

Kütahya’nın Simav İdman Yurdu Kros Takımı, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen Kulüpler Arası Bölgesel Kros Ligi Birinci Kademe Yarışmaları’nda ikinci oldu.

Kütahya'nın Simav İdman Yurdu Kros Takımı, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen Kulüpler Arası Bölgesel Kros Ligi Birinci Kademe Yarışmaları'nda ikinci oldu.


Simav Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, Simav İdman Yurdu Spor Kulübü'nün U-18 Atletizm Yıldız Erkekler Kategorisi'nde ikinci belirtti. Sapmaz, “Alınan derce ile kulübümüz, ikinci kademe yarışmalarında ilimiz ve ilçemizi temsil etmeye hak kazanmıştır. Antrenör Yıldıray Kaya yönetimindeki Simav İdman Yurdu Atletizm Takımı'nı tebrik eder, sürdürülebilir başarılar dileriz” dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.