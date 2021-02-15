İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simavlı çiçekçinin 'Sevgililer Günü' sevinci

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Sevgililer Günü’nde satış serbestliği verilen çiçekçiler günün sonunda mutluluklarını yöresel oyunlarla kutladı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Sevgililer Günü'nde satış serbestliği verilen çiçekçiler günün sonunda mutluluklarını yöresel oyunlarla kutladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalardan muaf tutulan çiçek satan iş yerleri, pandemi sürecindeki durgun olan işlerinin ardından kazançlı günler yaşadıklarını söylediler.


Çiçekçi Mehmet Yüksek, (51) Sevgililer Günü dolayısıyla açık olan iş yerinde son gün satışlarından olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti. Yüksek, “Geç saatlere kadar gün sonu temizliğini yaptıktan sonra eşimle birlikte yöresel oyunlar oynayıp hem sevgililer gününü, hem de son günlerde yaptığımız en kazançlı günü kutladık. Sevinçli günümüzü de cep telefonu ile kayıt yapıp ölümsüzleştirdik. Bizlere destek veren yetkililere ve müşterilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.