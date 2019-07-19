Simavlı çiftçilere ‘biçerdöver' uyarısı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından, biçerdöver sahiplerinin hasat öncesinde ve hasat sırasında uyması gereken hususlarda uyarılar yapıldığı bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, çiftçilerin dane kaybı ve anız yakma konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirtti. Tokdemir “ İlçemizde ekilen arpa, buğday, yulaf, çavdar gibi tarla bitkilerinin hasat zamanı yaklaşmıştır. Biçerdöverle yapılan hasatta meydana gelen ürün kayıp ve hasarlarını en alt seviyeye indirmek için, kurumumuzca biçerdöver kontrolleri yapılmaktadır. İlçe Müdürlüğümüz teknik personellerinden biçerdöver kontrol belgesine sahip olan ziraat mühendisi ve teknikerlerce biçerdöver kontrolleri yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayımlanan, biçerdöverle ürün hasadında kontrol hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin uygulama talimatı gereğince, eksikliği ve kabahati tespit edilen biçerdöver sahibi ile kullanıcıları hakkında ‘ idari yaptırım kararı tutanağı' hazırlanarak, cezai işlem uygulanmaktadır. Biçerdöverle ürünlerini hasat ettirecek üreticilerimizin, biçerdöver sahipleri ile sözleşme imzalamaları, hasat sırasında ürünün başında bulunmaları ve yangın çıkma ihtimaline karşı da tedbir almaları gerekmektedir. Çiftçilerimizin zamansız hasat yaptırması, biçerdöverlerin yüksek hızda çalıştırılması, hububatın durumuna ve her tarla için yeniden ayar yapılmaması, tarlanın tesviyesiz ve taşlı olması, biçerdöver operatörü belgesi olmayan ve yetersiz bilgiye sahip kullanıcılara hasat yaptırılması gibi hususlar dane kaybını artırmaktadır. Çiftçilerimizin belirtilen bu hususlara dikkat etmeleri ve kontrole gelen teknik personele yardımcı olmaları gerekmektedir” dedi.