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Simavlı genç voleybolcular grup birincisi oldu

2019 yılı Türkiye Voleybol Federasyonu faaliyet programı kapsamında, Kulüpler arası Kütahya genç erkekler voleybol grup müsabakalarında, tüm maçlarını kazanan Simav Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü genç erkekler voleybol takımı grup birincisi oldu.


Voleybol Antrenörü Çetin Aysu, Kütahya'da yaptıkları kulüpler arası voleybol müsabakalarında yenilgisiz olarak birinci olduklarını belirtti. Aysu “Kulüpler arası Kütahya genç erkekler voleybol grup müsabakalarında, Afyon Belediye Spor Kulübü voleybol takımını 3 – 2, Eskişehir Odunpazarı Belediye Spor Kulübü voleybol takımını 3 – 1, Yalova Gençlik Merkezi voleybol takımını 3 – 0, Bilecik Bozüyük Belediye Spor Kulübü voleybol takımını 3 – 0 yenerek, grup birincisi olduk. Kulüp yönetimine teşekkür ediyor, tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum. Başarının sırrı, çok çalışmak ve yaptığı sporu sevmektir.” dedi.

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