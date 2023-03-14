İhlas Haber Ajansı

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Simavlı gençler filografi çalışması yaptı

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Güney 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğreticisi Şeyma Çakır, gençlere filografi çalışması yaptırdı.

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Güney 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğreticisi Şeyma Çakır, gençlere filografi çalışması yaptırdı.


Ece Sultan 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğreticileri ve görevli Vildan Ildız da katıldığı etkinlik 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursunun zemin katında bulunan Diyanet Gençlik Merkezinin eski mekanında yapıldı.


Etkinliğe katılan gençler, bir şeyler üretmenin ve zamanı faydalı işlerle geçirmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdiler.

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