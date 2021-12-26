Simavlı gençlere eğitim semineri

Kütahya'nın Simav ilçesinde, dürüst, ahlaklı ve maneviyatı yüksek genç kadroların tesisi için Yeniden Refah Partisi ilçe teşkilatı tarafından eğitim seminerleri başlatıldı.

Simav Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Muhammed Zahid Girgin, siyasette yeni dönem için hazırlandıklarını ifade etti. Başkan Girgin “ Dürüst, ahlaklı, maneviyatı yüksek genç kadroların tesisi için gayret ediyoruz. Gençlerimize yönelik ilk eğitim seminerimiz, Dumlupınar Üniversitesi'nden Orman Endüstri Mühendisi Dr. Ahmet Cihangir Yalınkılıç tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde teorik bilgi biriktirme ve ezbercilik mantığı yerine, bilgilerin uygulanması ile teorik alt yapı mantığının zihinlere yerleştirilmesi önceliğimiz olacaktır” dedi.

Eğitim semineri etkinliği, emekli eğitimci Sedat Karaca tarafından yapılan sohbet ile sona erdi.