Simavlı krosçular Türkiye finalinde

22 Aralık 2018 tarihinde Kocaeli'nde yapılan “2017 – 2018 Okul Sporları” kros grup yarışmalarına katılan Simavlı krosçuların, 15 Ocak 2018 tarihinde Antalya'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandığı bildirildi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Müdürü Mustafa Sapmaz, Simav Belediyesi Antrenörü Yıldıray Kaya tarafından çalıştırılan krosçu öğrencilerle gurur duyduklarını ifade etti. Sapmaz “ Kocaeli'nde yapılan okullar arası kros yarışmalarında, Sıla Ata genç bayanlar 3 bin metre 1'incisi, Büşra Güney genç bayanlar 3 bin metre 2'incisi, Harun Şimşek yıldız erkekler 5 bin metre 1'incisi, Ahmet A. Sofuoğlu yıldız erkekler 3 bin metre 12'incisi olmuştur. Sporcularımıza, Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyoruz. Emeği geçen Simav Belediyesi antrenörü Yıldıray Kaya'ya, destek veren Simav Kaymakamlığı'na, Belediye Başkanlığı'na, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Osmanbey Ortaokulu, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Müdürlükleri'ne, Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz” dedi. (MEİ-EFE)