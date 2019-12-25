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Simavlı Kur'an bülbülleri yarışma birincisi

Kütahya Anadolu İmam Hatip Liseleri arası hafızlık ve Kur’an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında Simavlı Kur’an bülbüllerinin birinci olduğu belirtildi.

Kütahya Anadolu İmam Hatip Liseleri arası hafızlık ve Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında Simavlı Kur'an bülbüllerinin birinci olduğu belirtildi.


Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dursun Gülseren, “Bu yıl Gediz ilçesinde düzenlenen Kütahya Anadolu İmam Hatip Liseleri arası, hafızlık, Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında, okulumuz öğrencisi Saad El Salih hafızlık il birincisi olurken, Ercan Coşğun Kur'an-ı Kerim güzel okuma birincisi olmuştur. Caner Tetik adlı öğrencimiz ise ezanı güzel okuma yarışmasında il dördüncüsü oldu. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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