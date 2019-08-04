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Simavlı muhtarların hizmet isteği

Kütahya’nın Simav ilçesindeki 18 mahalle muhtarı, yapılması istenen hizmet ve yatırımlar için Karşıyaka seyir terasında buluştu.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki 18 mahalle muhtarı, yapılması istenen hizmet ve yatırımlar için Karşıyaka seyir terasında buluştu. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay ve Belediye Birim Müdürleriyle basın mensuplarının katıldığı toplantıda, öncelik sırasına göre ilk 3 istek ve şikayete yer verildi.


Simav Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin, İlçe merkezindeki muhtarların istek ve şikayetlerinden oluşan bir rapor oluşturulması gerektiğini belirterek, her ay düzenli olarak yapılması planlanan toplantılarda, öncelik sırasına göre çalışma başlatılacak işlerle ilgili radikal kararların alınacağını ifade etti.


İlçe merkezindeki yapılması istenen hizmetlerle ilgili istişare toplantıları yapacaklarını belirten Belediye Başkanı Biçer, Muhtarlara sahip çıktıklarını ve isteklerinin en kısa bir sürede yerine getirileceğini ifade etti.


Simav'ın ekonomisine katkıda bulunacak olan iş ve işlemlerle yatırımların, Belediye bünyesindeki mevcut personellerden oluşturulan komisyonlarca tanımlaması ve takibinin yapılacağı bildirildi.

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