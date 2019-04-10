Simavlı öğrenciler Almanya yolcusu

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Eynal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan Erasmus + programı mesleki eğitim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyeti kapsamında, Geriatrik hastaların postoperatif bakım uygulamalarında AB stajı konulu projeleri için Almanya'nın Dorsten şehrine 10 öğrenci gidiyor

Simav Eynal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Kağan Ulu, Proje kapsamındaki 10 öğrencinin, yurt dışındaki hasta bakım merkezlerinde eğitim alarak, mesleki tecrübelerini artıracaklarını belirtti.

Proje öğrencileri, öğretmen ve idarecileri makamında kabul eden Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Almanya'nın Dorsten şehrinde staj görecek olan öğrencilere başarılar diledi.