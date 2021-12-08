Simavlı öğrenciler Portekiz yolcusu

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu Beldesi'ndeki Şenayi Akdağ Çok Programlı Lisesi Elektrik Bölümü öğrencileri proje ekibi, Erasmus programı kapsamında hazırladığı 2019-1-TR01-KA102-065222 numaralı “Yenilenebilir Enerji Avrupa'yla Sinerji” projesiyle 2 öğretmen ve 5 öğrenci ile Portekiz'in Braga şehrine gittiği bildirildi.

Kuşu Şenayi Akdağ Çok Programlı Lisesi Müdürü Muammer Gökalp, “Elektrik Bölümü öğrencileri için hazırladığımız 2019-1-TR01-KA102-065222 numaralı,Yenilenebilir Enerji Avrupa'yla Sinerji isimli proje kapsamında 5 öğrencimiz ve 2 refakatçi öğretmenimiz yola çıktı.1992 yılından bu yana okulumuz için bir ilk olan AB Erasmus Projesi kapsamında Portekiz'in Braga şehrinde güneş enerjisi teknolojileri ile ilgili uluslararası bir firmada 14 gün staj yapacak olan öğrencilerimiz, hayırlısıyla olumlu bir eğitim faaliyetiyle geri dönecekler. Hem projemize hem de tüm eğitim faaliyetlerimize emek ve destek veren öğrenci, öğretmen, veli, eğitim sever vatandaşlarımız, ilçe il ve merkez eğitim yöneticilerimize teşekkür ederiz” dedi.