Simavlı şehit öğretmenler unutulmadı

Kütahya'nın Simav ilçesinde 600 üyesi bulunan Eğitim-Bir-Sen temsilciliği, Eynal Kaplıcaları Firuze salonunda gerçekleştirilen yemekli toplantıda buluştu. Etkinliğe, Memur-Sen Kütahya İl Başkanı Fatih Köse, Eğitim-Bir-Sen Simav ilçe Başkanı Halil Aktay, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikci, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve aileleri ile davetli protokol katıldı.

Ercan Coşkun'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Sendika Başkanı Halil Aktay'ın açılış konuşmasıyla başlayan yemekli etkinlikte, Kars'ın Selim ilçesine bağlı Yukarı Damlapınar Köyü İlkokulu öğretmeni iken 1990 yılında şehit edilen Ali Karaoğlan ile Diyarbakı'ın Kulp ilçesine bağlı Ağaçlı İlköğretim Okulu öğretmeni iken 1993 tarihinde şehit edilen Mehmet Fidan'ın ailesine birer plaket verildi.

Eğitim-Bir-Sen Simav Temsilcisi Halil Aktay “ 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü, sendikamızın kurcusu Mehmet Akif İnan'ı, ilçemizden şehit öğretmenlerimiz Ali Karaoğlan ve Mehmet Fidan'ı, şehit Necmettin Yılmaz ve Şenay Aybüke Yalçın ile tüm şehit öğretmenlerimizi ve ahirete göç etmiş eğitimcilerimizi rahmetle anıyoruz, emekli olan öğretmenlerimize sağlık ve mutluluklar diliyoruz, görevine devam eden ve yeni başlayan öğretmenlerimize başarılar diliyoruz” dedi.

Memur-Sen Kütahya İl Başkanı Fatih Köse, varlık sebeplerinin, inanç ve düşünce özgürlüğüne saygı göstermek olduğunu ifade etti. Köse “ 430 bin kişilik bir eğitim ordusuyla, eğitim çalışanlarının hizmetindeyiz” dedi. (MEİ-EFE)