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Simavlılar 26 yıllık geleneği sürdürüyor

İzmir’de yaşayan Simavlılar 26 yıllık buluşma geleneğini bozmadı.

İzmir'de yaşayan Simavlılar 26 yıllık buluşma geleneğini bozmadı. Bazıları emekli olmak üzere değişik meslek gruplarından 19 Simavlı, Bayraklı semtinde yemekli toplantıda bir araya geldi.


Simavlı emekli gazeteci Alaattin Gürırmak “Biz Simavlılar, 26 yıldır vefalı hemşerilerimizle geleneksel olarak bir araya gelip hasret gideriyoruz. İzmir'de Simavlı olmak ayrıcalıktır. Geçmişten günümüze, İzmir'in ekonomisinden, sosyal ve kültürel yapısına kadar olumlu izler bırakan Simavlı hemşerilerimle gurur duyuyorum. Hakka yürüyenlere de rahmet diliyorum. 1970' yılların başlarında Anafartalar caddesindeki sokak çetelerine karşı hamiliğini üstlendiğim, ayakkabıcı Mustafa'nın babası hemşerimiz Sabit amcayı da rahmetle anarak yad ettik” dedi.

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