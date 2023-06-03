Simavlılar sağanak yağışlardan olumsuz etkilendi

Aşırı yağış Yeşilköy, Gökçeler, Muradınlar bölgeleriyle, Simav Balaban Çayı ve Simav Çayının geçtiği alanlarda, sera bölgelerinde su baskınlarına yol açarken, meyve ağaçlarıyla arpa, buğday ve benzeri tarlalarını etkileyen sağanak yağışlar, kurutulmuş göl arazisinin yakınında bulunan Boğazköy'ü de vurdu.

Boğazköylü çiftçiler sel baskını riskine karşı Boğazköy yakınındaki derelerin ıslah edilmesi gerektiğini söylediler.