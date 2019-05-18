Simavlılar, sahura mehter marşıyla kalktı

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Eynal kaplıcaları mehteran takımı, Yeşilova mahallesinde vatandaşları sahura mehter marşıyla kaldırdı. Osmanlı geleneğini yaşatmak için gerçekleştirilen etkinlikte, Yeşilova mahallesi sakinleri mehter takımına yoğun ilgi gösterdi.

Yeşilova mahallesi sakinlerinden Serdar Kaya, “Ramazan sahurlarında Osmanlı zamanından kalan mehter marşımızla ilk defa, yeni bir şenlikle arkadaşlarımız mahallemizi kaldırmaya başladılar. Mehter takımına teşekkür ediyorum” dedi. Serdar Kaya'nın eşi Fadime Kaya, balkondan mehter takımına seslenerek teşekkür etti.

Mehteranla sahura kalkan Emin Keskin, “Mahallemizde bize bu şenliği gösterdikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Osmanlı geleneğinden gelen bu mehter takımı ile ilk defa mahallemizde çalındığı için memnun olduk” dedi.

Sahura mehter sesiyle şenlenip kalktığını söyleyen Mehmet Ölmez, “Bu gün mehter takımı ile uyandım, daha güzel, daha şenlikli gördüm, elhamdülillah çok memnun oldum” dedi.

Mahalle meydanında ve cami önünde yapılan mehter gösterisinin ardından sahur etkinliği sona erdi.