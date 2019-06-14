"Sınav kaygısını yenmek çok önemli"

Kütahya'nın Emet ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen, üniversiteye hazırlık deneme sınavı kampının son gününde Kaymakam Hasan Çiçek öğrencileri ziyaret etti.

Kaymakam Hasan Çiçek'e, Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bilal Şen, Müdür Yardımcısı Kemal Soygür, Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Uysal, Müdür Yardımcısı Hüseyin Özbeyaz ve Rehberlik Öğretmeni Cansu Akalp eşlik etti.

Okul idaresi ve öğretmenlerle eğitim faaliyetleri ve üniversiteye hazırlık kampıyla ilgili bir değerlendirme yapan Çiçek, daha sonra kampa katılan öğrencilerle bir araya gelerek, bir veda konuşması yaptı.

Kaymakam Hasan Çiçek, "Kaymakamlık Proje Birimimiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliği ile oluşturulan etüt merkezi çalışmaları kapsamında düzenlenen üniversiteye hazırlık deneme sınavı kampına katıldığınız için sizlere, katkısı olan idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum'' diye konuştu.